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سعر الدولار اليوم الأثنين 4 مايو 2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

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سعر الدولار اليوم الأثنين 4 مايو 2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر سعر الدولار اليوم الأثنين 4 مايو 2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

نعرض لكم اليوم الاثنين 4 مايو 2020 في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب فيالأسبوع.

 

إيران للتنمية

15.7000

15.8000

مصرف ابو ظبي

15.7000

15.8000

البنك المصري الخليجي

15.7000

15.8000

بنك البركة

15.7000

15.8000

البنك العربي الافريقي

15.7000

15.8000

كريدي أجريكول

15.7000

15.8000

بنك التعمير والإسكان

15.7000

15.8000

بنك بيريوس

15.7000

15.8000

بنك قناة السويس

15.7000

15.8000

المصرف المتحد

15.7000

15.8000

البنك التجاري الدولي

15.7000

15.8000

المصري لتنمية الورادات

15.7000

15.8000

المصرف العربي الدولي

15.7000

15.8000

بنك HSBC

15.7000

15.8000

بنك عودة

15.7000

15.8000

بنك الاسكندرية

15.6900

15.7900

البنك المركزي

15.6900

15.8180

البنك الأهلي

15.6800

15.7800

بنك مصر

15.6800

15.7800

 

 

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