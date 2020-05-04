سعر الدولار اليوم الأثنين 4 مايو 2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

نعرض لكم سعر الدولار اليوم الاثنين 4 مايو 2020 في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب فيالأسبوع.

مصر إيران للتنمية 15.7000 15.8000 مصرف ابو ظبي 15.7000 15.8000 البنك المصري الخليجي 15.7000 15.8000 بنك البركة 15.7000 15.8000 البنك العربي الافريقي 15.7000 15.8000 كريدي أجريكول 15.7000 15.8000 بنك التعمير والإسكان 15.7000 15.8000 بنك بيريوس 15.7000 15.8000 بنك قناة السويس 15.7000 15.8000 المصرف المتحد 15.7000 15.8000 البنك التجاري الدولي 15.7000 15.8000 المصري لتنمية الورادات 15.7000 15.8000 المصرف العربي الدولي 15.7000 15.8000 بنك HSBC 15.7000 15.8000 بنك عودة 15.7000 15.8000 بنك الاسكندرية 15.6900 15.7900 البنك المركزي 15.6900 15.8180 البنك الأهلي 15.6800 15.7800 بنك مصر 15.6800 15.7800