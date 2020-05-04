سوق الأسهم السعودي يرتفع 0.16% بدعم قطاع الطاقة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مرتفعاً بدعم من قطاع الطاقة وسط انخفاض لقطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات.

وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.16% بنحو 10.39 نقطة، عند مستوى 6595.97 نقطة.

وتجاوزت قيم التداولات نحو 4.92 مليار ريال، موزعة على أكثر من 224 ألف صفقة من خلال التداول على 252.05 مليون سهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة أسيج بنسبة 9.98%، تلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 9.97%، كما تراجع سهم الوطنية بنسبة 8.85%.

وفي المقابل كان سهم زين السعودية الأكثر انخفاضاَ بنسبة 7.29% ، كما تراجع أداء سهم أسمنت القصيم 6.76%، كما تراجع أداء سهم أسمنت أم القرى بنحو6.23%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 29.28 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بقيمة 543.635 مليون ريال.

وارتفع قطاع الطاقة بالسوق بنسبة 1.65%، فيما تراجع قطاع البنوك بنحو 0.58%، والمواد الأساسية بنسبة 0.21%.

أما عن مؤشر السوق الموازي فقد أغلق مرتفعاً بنحو 82.16 نقطة ليصل الى 6475.84 نقطة.

وتصدر سهم الصمعاني الارتفاعات بنسبة 12.58%، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 3.29%، فيما انفرد سهم العمران بالتراجعات بنسبة 2.04%.

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