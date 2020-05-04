إيران توافق على حذف 4 أصفار من العملة

مباشر: أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يسمح للحكومة بتخفيض أربعة أصفار من الريال الإيراني، عقب انخفاضات حادة لقيمة العملة نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية"إسنا"، اليوم الإثنين، أن البرلمان الإيراني قرر تغيير العملة الوطنية الإيرانية من الريال إلى تومان، وهو ما يعادل 10 آلاف ريال، بموجب القانون.

وذكرت "إسنا" أن "مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون، كما يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل الهيئة الدينية التي تتولى فحص القوانين قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وبرر المشروعون مشروع القانون بتراجع القيمة الشرائية للعملة الإيرانية بفعل التضخم الكبير في السنوات الماضية.

وكانت فكرة حذف أربعة أصفار من الريال الإيراني سارية منذ عام 2008، لكنها ازدادات قوة عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأعاد فرض العقوبات على البلاد.

وخسر الريال أكثر من 60 بالمائة من قيمته منذ قرار ترامب.

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي للبلاد إن البنك المركزي الإيراني أمامه عامان "لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى تومان".

ويتم تداول العملة الإيرانية عند حوالي 156 ألف ريال لكل دولار في السوق غير الرسمية، وفقاً لمواقع أسعار الصرف الأجنبي.