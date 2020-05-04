السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

الرياض – مباشر: جددت الشركة السعودية للكهرباء، دعوتها إلى المشتركين للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة".

وقالت "كهرباء السعودية"، في بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، إن الهدف من استخدام الفاتورة الثابتة؛ تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن 12 شهراً السابقة للاشتراك في الخدمة.

وأوضحت، أن المشترك يدفع مبلغاً شهرياً ثابتاً؛ ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وأكدت " كهرباء السعودية"، أنه في حال الاشتراك في "الفاتورة الثابتة" لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد شهرياً.

وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن التسجيل في الخدمة، من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

وأشارت، إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

وتابعت: "إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه".

ونوهت، بأن خدمة "الفاتورة الثابتة" لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة.

وتابعت: "إذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة".

يذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة "حسابي"، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.

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