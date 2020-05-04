نشاط المصانع في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2009

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في نحو 11 عاماً، مع تراجع قياسي للإنتاج واضطراب سلاسل التوريد إثر تفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 34.5 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مقابل 45.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي هي أدنى قراءة منذ مارس/آذار لعام 2009.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يتراجع إلى 34.4 نقطة خلال نفس الفترة.

ويعتبر النشاط الصناعي في ألمانيا في حالة انكماش حيث أنه أدنى من مستوى 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وارجع البيان النتائج السلبية لشهر أبريل/نيسان الماضي إلى أثر التداعيات الرامية للحد من انتشار كورونا، حيث أدت عمليات الإغلاق إلى تراجع الإنتاج و الطلبيات الجديدة، واضطراب سلاسل التوريد.

وبحسب البيان تراجع مؤشر تشغيل عمال المصانع بسبب عمليات التسريح إلى أدنى مستوى منذ مايو/آيار 2009.

كما تراجعت ثقة المستثمرين بسبب مخاوف وقوع خلل اقتصادي طويل الأمد إثر ضربة فيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0937 دولار.