أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يتوقع توفير لقاحاً لكورونا قريباً ويجدد اتهاماته للصين

Print
ترامب يتوقع توفير لقاحاً لكورونا قريباً ويجدد اتهاماته للصين ترامب يتوقع توفير لقاحاً لكورونا قريباً ويجدد اتهاماته للصين

مباشر: يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد أنه سيتم توفير لقاحاً لوباء كورونا بحلول نهاية العام الجاري، وهو توقيت زمني أسرع من التوقعات المتفائلة، كما جدد اتهاماته للصين.

وقال الرئيس ترامب في تعليقات مع محطة فوكس نيوز أمس الأحد: "نحن ندفع خطوط الإمداد".

وكانت توقعات مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة تشير إلى أن الحصول على لقاح لمواجهة فيروس "كوفيد-19" من شأنه أن يستغرق من عام إلى 18 شهراً.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن العديد من الشركات قريبة من التوصل إلى اللقاح النهائي، مستشهداً بصانعة الأدوية "جونسون آند جونسون".

وعلى جانب آخر، اتهم الرئيس ترامب الصين بأنها سبب تفشي الفيروس المميت، متعهداً بتقديم تقرير حاسم من الأمريكية حول الأصول الصينية لانتشار "كوفيد-19".

ورداً على سؤال حول أدلة تتعلق بأن الفيروس نتج عن أبحاث أجريت في معمل في مدينة ووهان الصينية، قال ترامب: "سنقدم تقريراً قوياً للغاية حول ما نعتقد أنه حدث واعتقد أنه سيكون حاسماً للغاية".

وتابع: "شخصياً، اعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فظيع للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي هدد في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات على الصين بسبب تسببها في انتشار الوباء.

كما تبنى وزير الخارجية مايك بومبيو وجهة النظر نفسها، حيث قال بالأمس كذلك إن هناك أدلة قوية تظهر أن تفشي "كوفيد-19" بدأ في مختبر ووهان، لكنه لم يقدم دليلاً على إدعاءاته.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم إلى فيروسات نتيجة الفشل في مختبر صيني.

وفي الوقت نفسه، رفع ترامب توقعاته بشأن عدد الأمريكيين الذين قد يودي بحياتهم الوباء، قائلاً: "لقد اعتدت على قول إن الرقم سيبلغ 65 ألف شخص لكن الآن أقول إنه سيكون 80 أو 90 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن الأعداد تتزايد سريعاً.

ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الوباء إلى 67.682 ألف شخص وسط إصابة حوالي 1.2 مليون أمريكي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

شبكة عيون الإخبارية