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تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى 31 مايو

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تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى 31 مايو تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى 31 مايو

مباشر: قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، مع تفاقم وضع .

وقال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، اليوم الاثنين، إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية في البلاد حتى 31 مايو/آيار الجاري.

وصرح "آبي" في بداية اجتماع لفرقة عمل حكومية لمكافحة فيروس كورونا أن سينظر في رفع حالة الطوارئ قبل نتهاء صلاحيتها في 31 مايو/ آيار، إذا قرر الخبراء إمكانية ذلك بناءً على تحليل مفصل لاتجاهات العدوى الإقليمية.

ويأتي قرار "آبي" بعد ان وصل عدد ضحايا الفيروس المميت إلى 14.877 ألف حالة إصابة ووفاة 487 آخرين في اليابان حتى الآن، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وكانت اليابانية قد أقرت حزمة تحفيزية بقيمة 1.1 تريليون دولار، في مسعى لدعم الشركات والمواطنين المتأثرين بوباء كورونا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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