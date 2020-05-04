شركة أبحاث تتوقع مغادرة عدد أكبر من الأجانب سوق العمل السعودي

الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن شركة جدوى للإستثمار إنه من المتوقع أن تشهد المملكة مغادرة عدد أكبر من الأجانب خلال عام 2020 تأثراً بتباطؤ نشاط الشركات خلال عملية الإغلاق.

وأشار التقرير الذي نشر اليوم الإثنين أن مغادرة الأجانب من المملكة سيؤدي إلى هبوط قيمة التحويلات، حيث يتوقع البنك الدولي انخفاض التحويلات الدولية بنسبة 20%على أساس سنوي في عام 2020.

ولفت تقرير جدوى إلى أن المملكة شهدت خلال عام 2019 مغادرة نحو 445 ألف عامل أجنبي ، على أساس صافي مقابل مغادرة نحو 1 مليون عام 2018.

وتابع التقرير أنه بالرغم من أن عددا من القطاعات التي بها عدد كبيرمن العمالة السعودية ستتأثر سلباَ على الأرجح بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، إلا أن هناك مجموعة من التدابير تم اتخاذها في مرحلة مبكرة مثل تحمل الحكومة 60% من أجور السعوديين حتى مدة ثلاثة شهور(ستخفف من تأثر مستويات التوظيف.

وأضاف التقرير أن معدل البطالة في المملكة بقى في الربع الرابع لعام 2019 عند 12%، دون تغير مقارنة بالربع السابق لكنه انخفض من 12.7%مقارنة بمستواه قبل عام.

وقالت جدوى للإستثمار في تقريرها إنه من المستبعد أن يكون هناك تراجعات مماثلة في الاحتياطيات في الفترة القادمة، خاصة وان الحساب الجاري سيستقر على الارجح بعد تراجع كبير في الواردات، كما أن إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار سيؤدي إلى ورود تدفقات إلى الحساب المالي.

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