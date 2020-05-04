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انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد

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انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بشكل حاد بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، مسجلاً مستوى قياسي جديد وسط انهيار ثقة الشركات وخسائر الوظائف.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو سجل 33.4 نقطة بالقراءة النهائية خلال أبريل/نيسان الماضي، مقابل 44.5 نقطة المسجلة في مارس/آذار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 33.6 نقطة، وهي نفس التقديرات الأولية.

ويعني ذلك أن النشاط الصناعي لمنطقة اليورو يقع داخل نطاق الانكماش مع تسجيله قراءة أقل من 50 نقطة والتي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وكانت قراءة شهر أبريل/نيسان هي أدنى مستوى على الإطلاق سُجل منذ بدء المسح في يونيو/حزيران عام 1997.

وعانى القطاع الصناعي في منطقة اليورو من تدهور كبير في ظروف التشغيل خلال الشهر الماضي، حيث إن القيود الحكومية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" عالمياً تضغط على الطلب والإنتاج.

وبحسب البيانات، سجلت الطلبيات الجديدة في منطقة اليورو ومبيعات التصدير والإنتاج ونشاط الشراء خلال الشهر المنقضي تراجعاً بوتيرة قياسية، في حين أن الثقة بشأن المستقبل تراجعت إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار عمليات فقدان الوظائف.

وسجلت اليونان أسوأ قراءة في النشاط الصناعي بين دول منطقة اليورو عند 29.5 نقطة، كما أن إيطاليا والنمسا وفرنسا سجلوا مستويات قياسية متدنية.

وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0936 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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