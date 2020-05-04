الودائع بالقطاع المصرفي السعودي ترتفع 10% بالربع الأول من 2020

الرياض – السيد جمال: سجلت الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا نسبته 10.1% تعادل نحو 166.13 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي، وفقا لحسابات "مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 1.81 تريليون ريال، مقابل قيمتها في نهاية الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.644 تريليون ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الودائع 0.8% خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة قيمتها 14.51 مليار ريال.

وجاءت الزيادة في قيمة الودائع بالقطاع المصرفي السعودية في نهاية الربع الأول من 2020؛ مع ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 12.5% وبزيادة قيمتها 130.04 مليار ريال.

ووصلت قيمة الودائع تحت الطلب إلى 1.17 تريليون ريال بما يشكل 64.4% من إجمالي الودائع بالمملكة في نهاية الربع الأول من 2020، مقابل 1.04 تريليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الودائع الزمنية والادخارية 7.1%، بما يعادل 30.41 مليار ريال، لتبلغ 460.29 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 429.89 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وزادت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية 3.2% إلى 183.66 مليار ريال، مقابل 177.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وخلال شهر مارس/ آذار، ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 1.9%، وبزادة قيمتها 34.02 مليار ريال عن قيمتها بنهاية شهر فبراير/ شباط 2020 والبالغة 1.776 تريليون ريال.

الائتمان المصرفي

وعلى جانب حجم الائتمان المصرفي في السعودية، شهد نموا نسبته 11.8% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة 172.84 مليار ريال عن قيمته بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقفز حجم الائتمان إلى 1.63 تريليون ريال بنهاية الربع الأول للعام الحالي، مقابل 1.46 تريليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وزاد الائتمان بنحو 5.2% في أول 3 أشهر من عام 2020 وبارتفاع قيمته 81.25 مليار ريال؛ عن مستواه في نهاية الربع الرابع من 2019 والبالغ 1.55 تريليون ريال.

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي في المملكة خلال الربع الأول من 2020 على أساس سنوي؛ نتيجة النمو الملحوظ بقيمة الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات - بنسبة 37%، بزيادة تعادل 186.62 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان طويل الأجل إلى 690.44 مليار ريال، مقارنة مع 503.82 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2019.

وارتفع كذلك الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 6.3% بنهاية الربع الأول إلى 248.24 مليار ريال، مقابل 233.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفض الائتمان قصير الأجل - أقل من سنة – إلى 695.04 مليار ريال، مقارنة مع مستواه البالغ 723.59 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2019، بتراجع 3.9%.

ووصلت نسبة الائتمان المصرفي للودائع 90.24% بنهاية الربع الأول من عام 2020.

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