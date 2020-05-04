الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع التوترات حول مصدر "كورونا"

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول حقيقة مصدر فيروس "كورونا".

ويأتي أداء الورقة الخضراء الإيجابي، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسوء التعامل مع تفشي الفيروس المميت وهدد بفرض تعريفات انتقامية جديدة على بكين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي المرض، ولكن رفض معهد ووهان الصيني للفيروسات المدعوم من الدولة هذه الإدعاءات.

وعلى صعيد تطورات "كورونا"، فكسر عدد ضحايا الفيروس حاجز الـ3.5 مليون إصابة حول العالم، من بينهم ما يزيد عن 1.158 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات المصانع في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.0938 دولار، بينما هبط بنسبة 0.2 بالمائة أمام الين الياباني مسجلاً 106.74 ين.

في حين ارتفعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2445 دولار، كما صعدت أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة مسجلة 0.9641 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.396 بعد أن سجل مستوى 99.470 في وقت مبكر من اليوم.