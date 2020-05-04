ترامب يؤكد توفير لقاحاً لوباء كورونا قريباً ويجدد اتهاماته للصين

مباشر: يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم توفير لقاحاً لوباء كورونا بحلول نهاية العام الجاري، وهو توقيت زمني أسرع من التوقعات المتفائلة، كما جدد اتهاماته للصين.

وقال الرئيس ترامب في تعليقات مع محطة فوكس نيوز أمس الأحد: "نحن ندفع خطوط الإمداد".

وكانت توقعات مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة تشير إلى أن الحصول على لقاح لمواجهة فيروس "كوفيد-19" من شأنه أن يستغرق من عام إلى 18 شهراً.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن العديد من الشركات قريبة من التوصل إلى اللقاح النهائي، مستشهداً بصانعة الأدوية "جونسون آند جونسون".

وعلى جانب آخر، اتهم الرئيس ترامب الصين بأنها سبب تفشي الفيروس المميت، متعهداً بتقديم تقرير حاسم من الحكومة الأمريكية حول الأصول الصينية لانتشار "كوفيد-19".

ورداً على سؤال حول أدلة تتعلق بأن الفيروس نتج عن أبحاث أجريت في معمل في مدينة ووهان الصينية، قال ترامب: "سنقدم تقريراً قوياً للغاية حول ما نعتقد أنه حدث واعتقد أنه سيكون حاسماً للغاية".

وتابع: "شخصياً، اعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فظيع للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي هدد في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات على الصين بسبب تسببها في انتشار الوباء.

كما تبنى وزير الخارجية مايك بومبيو وجهة النظر نفسها، حيث قال بالأمس كذلك إن هناك أدلة قوية تظهر أن تفشي "كوفيد-19" بدأ في مختبر ووهان، لكنه لم يقدم دليلاً على إدعاءاته.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم إلى فيروسات نتيجة الفشل في مختبر صيني.

وفي الوقت نفسه، رفع ترامب توقعاته بشأن عدد الأمريكيين الذين قد يودي بحياتهم الوباء، قائلاً: "لقد اعتدت على قول إن الرقم سيبلغ 65 ألف شخص لكن الآن أقول إنه سيكون 80 أو 90 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن الأعداد تتزايد سريعاً.

ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الوباء إلى 67.682 ألف شخص وسط إصابة حوالي 1.2 مليون أمريكي.