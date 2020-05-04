التجارة السعودية: تقديم أكثر من 72 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال

الرياض - مباشر: كشفت وزارة التجارة السعودية عن تقديم خدماتها لقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة عبر بيان اليوم الاثنين، أنها استقبلت خلال الفترة من 23 مارس/ آذار حتى الثاني من مايو/ أيار 2020، نحو 62،434 استفسار وبلاغ عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما تم تنفيذ 72,992 خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية.

وشملت أبرز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال خلال هذه الفترة، قرارات الشركاء، وتحويل مؤسسة إلى شركة، وتعديل النشاط التجاري، وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز اسم تجاري، بالإضافة للخدمات الإلكترونية الأخرى.

وتؤكد وزارة التجارة استمرارية تقديم خدماتها لقطاع الأعمال، وانهاء تعاملاته، ومتابعة حاجاته بشكل مباشر من خلال مركز قطاع الأعمال.



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