رسمياً.. تأجيل معرض إكسبو دبي إلى أكتوبر 2021

دبي - مباشر: أعلنت حكومة دبي اليوم الاثنين، رسمياً عن تأجيل معرض إكسبو دبي 2020، لمدة عام ليكون الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط يحدث له تأجيل في ظل تأثر القطاعات الاقتصادية بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض صوتت لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

ومع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.

والجدير بالذكر أنه لا يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ إلا بنسبة الثلثين -أغلبية أصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض- على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية باريس لعام 1928، بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية.

ومؤخراً، كشف المكتب الدولي للمعارض عن تلقيه طلباً رسمياً من حكومة الإمارات العربية المتحدة بتأجيل إكسبو دبي 2020 إلى الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى 31 مارس/أذار 2022.

ويأتي طلب حكومة الإمارات العربية المتحدة عقب اجتماع للجنة التوجيهية لإكسبو 2020 دبي في 30 مارس/أذار 2020، حيث استعرضت اللجنة التوجيهية بقلق بالغ الأثر الكبير لانتشار Covid-19 حول الصحة العامة والاجتماعية والاقتصادية العالمية.

وكان من المفترض أن يقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021 بمشاركة 192 بلداً وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.

وكان من المقرر لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاماً.

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