قيمة أسهم السعوديين ترتفع 425.67 مليار ريال خلال أسبوع

الرياض – مباشر: ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 30 أبريل/ نيسان 2020 بقيمة 425.67 مليار ريال مقارنة مع الأسبوع السابق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ"تداول"، وصل إجمالي قيمة أسهم السعوديين إلى 7.805 تريليون ريال، مقابل 7.379 تريليون ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 23 أبريل/ نيسان.

وانخفضت نسبة ملكية السعوديين من الأسهم المصدرة في المؤشر العام للسوق "تاسي" إلى 97.5% مقارنة مع 97.57% الأسبوع السابق، فيما استقرت عند 86.07% من الأسهم الحرة.

وواصلت الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية - تداول صعودها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة قيمتها 13.42 مليار ريال عن الأسبوع السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم الأجانب 163.12 مليار ريال، مقارنة مع 149.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 23 أبريل/ نيسان.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة من 1.98% إلى 2.04% بنهاية الأسبوع الماضي، وزادت ملكيتهم من الأسهم الحرة إلى 11.71% مقابل 11.70% في الأسبوع السابق.

وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين من 0.43% إلى 0.46% الأسبوع الماضي.

وعلى جانب قيمة الأسهم التابعة للخليجيين، سجلت ارتفاعاً بقيمة 2.39 ريال، لتبلغ 36.81 مليار ريال، مقابل 34.42 مليار ريال خلال الأسبوع السابق.

واستقرت ملكية الخليجيين عند 0.46% من الأسهم المصدرة، وانخفضت طفيفاً لـ 2.22% من الأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة في المؤشر العام للسوق "تاسي" بقيمة 441.49 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 8.005 تريليون ريال، مقابل 7.564 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية - تداول مواصلة المستثمرين الأجانب تحقيق مشتريات صافية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 30 أبريل/ نيسان، وتحول المستثمرون الخليجيون للبيع، واستمر السعوديون بتكثيف المبيعات.

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