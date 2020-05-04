الذهب يربح 13 دولاراً مع عودة التوترات بين واشنطن وبكين

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 13 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات الأمريكية الصينية المتزايدة بشأن مصدر الفيروس المميت.

ويأتي أداء المعدن النفيس بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصين، حيث ينظر في سبل الانتقام من انتشار الفيروس المميت خارج بكين.

كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها سبب انتشار "كورونا" مع الإشارة إلى التحقيق فيما إذا كان سببه "حادث في مختبر في ووهان"، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى قريب من الصفر لكنه أقر تدابير تحفيزية أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء، مع اتخاذ البنوك المركزية والحكومات الأخرى تدابير مماثلة لحماية اقتصاداتها من تأثير الفيروس.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد ضحايا الفيروس إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة حول العالم، من بينهم ما يزيد عن 1.158 مليون حالة في الولايات المتحدة وحدها، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.8 بالمائة بما يعادل 13 دولاراً ليصل إلى مستوى 1714.70 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1703.82 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.396.