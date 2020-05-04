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أسعار النفط تتراجع.. وخسائر خام نايكمس تتجاوز 7%

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أسعار النفط تتراجع.. وخسائر خام نايكمس تتجاوز 7% أسعار النفط تتراجع.. وخسائر خام نايكمس تتجاوز 7%

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي من الخام وسط الطلب الآخذ في التراجع إضافة إلى التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم.

وتستمر مخاوف انخفاض الطلب على النفط في الضغط على أسعار الخام مع جمود النشاط الاقتصادي حول العالم وسط عمليات الإغلاق الوطني على خلفية تداعيات مكافحة تفشي وباء "كوفيد-19".

وتأثرت الأسعار سلباً بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد فرض تعريفات على الصين كنوع من الانتقام على تسببها في انتشار الفيروس، مما جدد المخاوف من تجدد التوترات بين البلدين.

وتأتي خسائر اليوم بعد أن حصد الخام مكاسب قوية في الأسبوع الماضي متلقياً الدعم من إشارات تباطؤ معدلات انتقال العدوى بالفيروس وبدء سريان مفعول اتفاق خفض الإنتاج النفطي.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.5 بالمائة إلى 25.78 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 7 بالمائة مسجلاً 18.39 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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