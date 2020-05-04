الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع التوترات حول مصدر كورونا

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر تفشي فيروس "كورونا".

وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية بالتزامن مع الاتجاه السلبي الذي أتخدته نظيراتها الآسيوية كرد فعل على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إنه يعتقد أن "خطأ" في الصين هو سبب انتشار الفيروس المميت، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الإدعاء.

وفي المقابل رفضت الصين مزاعم أن الفيروس نتج عن مركز أبحاث في مدينة ووهان.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو والنشاط الصناعي في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.5 بالمائة إلى مستوى 328.9 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 5744.5 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" هبوطاً بنحو 3 بالمائة مسجلاً 10525.6نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 3.6 بالمائة إلى 4410.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.0930 دولار.