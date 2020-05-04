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عطلة رسمية في الأسواق المالية اليابانية اليوم

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عطلة رسمية في الأسواق المالية اليابانية اليوم عطلة رسمية في الأسواق المالية اليابانية اليوم

مباشر: أغلقت الأسواق المالية في اليابان أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين في عطلة رسمية تمتد حتى الأربعاء القادم احتفالاً بعدد من المناسبات الرسمية.

وتحتفل اليابان بيوم الخضرة وهي عطلة وطنية في البلاد تتعلق بالاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور.

ومن المقرر أن يستمر توقف الأسواق المالية في اليابان غداً كذلك احتفالاً بيوم الأطفال، كما تواصل الإغلاق حتى الأربعاء في عطلة رسمية تعرف بيوم الدستور.

وتستأنف البورصة اليابانية التداولات يوم الخميس القادم، ليكون أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وكان مؤشر نيكي أنهى تداولات يوم الجمعة الماضية عند مستوى 19619 نقطة بانخفاض 2.8 بالمائة رغم أنه سجل مكاسب أسبوعية تصل إلى 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 106.72 ين.

ويجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية في الصين وتايلاند تتوقف كذلك اليوم في عطلة رسمية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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