"تداول": الأجانب يواصلون الشراء الأسبوع الماضي.. وتحول بأداء الخليجيين

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية - تداول مواصلة المستثمرين الأجانب تحقيق مشتريات صافية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 30 أبريل/ نيسان، وتحول المستثمرون الخليجيون للبيع، واستمر السعوديون بتكثيف المبيعات.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، سجل الأجانب مشتريات صافية من خلال تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" بقيمة 145.48 مليون ريال.

وفي المقابل، سجل السعوديون والخليجيون مبيعات صافية بقيمة 10.03 مليون ريال و135.45 مليون ريال على التوالي.

وسجل الأجانب مشتريات إجمالية بقيمة 2.23 مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات بـ 2.08 مليار ريال.

ودعمت تعاملات فئة المستثمرين المؤهلين تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الماضي؛ بتسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 170.98 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمستثمرين المقيمين واتفاقيات المبادلة بقيمة 18.06 مليون ريال و7.5 مليون ريال.

فيما، غلب البيع على تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي بإجمالي 23.2 مليار ريال، مقابل مشتريات بـ 23.19 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عمليات الشراء من الخليجيين 434.64 مليون ريال، مقارنة مع 570.09 مليون ريال للمبيعات.

وسجل الأفراد مبيعات صافية بقيمة 395.04 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية بـ 385.01 مليون ريال للمؤسسات.

وخلال الأسبوع السابق، أظهرت بيانات "تداول" مواصلة المستثمرين الأجانب تحقيق مشتريات صافية، وتحول المستثمرون الخليجيون للشراء بعد موجة بيع استمرت لأسابيع، فيما تحول السعوديون نحو البيع.

وأنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع ملحوظ ليعاود مكاسبه بعد أسبوعين من التراجع، مسجلاً أعلى مكاسبه في نحو 15 شهراً.

وقفز المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 7.7%، خلال الأسبوع، وهي أعلى مكاسب منذ يناير/ كانون الثاني 2019، ليضيف إلى رصيده 508 نقاط، صعد بها إلى مستوى 7112.9 نقطة، مقابل 6604.9 نقطة الأسبوع السابق.

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