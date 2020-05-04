السوق السعودي يتراجع بضغط القطاعات الكبرى بالمستهل

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي جلسة الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط أغلب القطاعات الكبرى أبرزها المواد الأساسية والبنوك.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنحو 0.76% إلى مستوى 6535.57 نقطة ليفقد نحو 50 نقطة.

وجرى التعامل على 60.516 مليون سهم وبقيمة 1.094 مليار ريال موزعين على 53.806 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم حلواني إخوان بنسبة 7.73%، تلاه سهم بتروكيم بنسبة 6.32%، كما ارتفع أداء سهم نادك بنحو 4.53%.

وفي المقابل تصدر الخاسرين سهم البحر الأحمر بنسبة 7.63%، تلاه سهم زين السعودية بنحو 7.29%، كما تراجع أداء سهم أسمنت أم القرى بنسبة 6.34%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 7.64 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو129.37 مليون ريال.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنحو 1.28%، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.67%، وتراجع قطاع الطاقة بنحو 0.22%.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" سجل ارتفاعاً بنسبة 0.93% إلى مستوى 6453.06 نقطة، رابحاً 59.38 نقطة.

وتصدر الصمعاني الارتفاعات بنسبة 3.64%، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنحو 1.88%، كما ارتفع أداء سهم العمران بنسبة 0.51%.

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