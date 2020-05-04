الرئيس التنفيذي لـ"سابك": جائحة كورونا وانخفاض خام برنت يزيدان من صعوبة الموقف

الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحدياً مع عدم وجود تحسن في ميزان العرض والطلب للمنتجات الرئيسية في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـالربع السابق، وزاد تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية والانخفاض الكبير في سعر خام برنت في نهاية الربع الحالي من صعوبة الموقف.

وأضاف يوسف بن عبدالله البنيان، في بيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تعليقاً على نتائج أعمال الربع الأول من 2020، أن الصحة والسلامة تأتي دائماً على رأس أولويات "سابك"، والشركة لا تدخر جهداً في حماية موظفيها وعائلاتهم، وضمان أمن العمليات التشغيلية وكفاية الأداء وموثوقيته في ظل هذا التحدي العالمي.

وأكد البنيان أن "سابك" تواصل القيام بدورها الكبير مع القطاعات التي تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد وتقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس وتشارك بفعالية في التصدي له في المملكة وعلى الصعيد العالمي.

وأوضح أن "سابك" تلتزم بسياساتها لضبط المصاريف وعلقت كل أشكال النفقات الرأسمالية باستثناء النفقات الأساسية لضمان أعلى معايير السلامة في أمن العمليات التشغيلية وكفاية الأداء موثوقيتها وكذلك استثناء تمويل المشاريع التي بلغت مراحلها الأخيرة.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته في مرونة وقوة العمليات وسلسلة الإمدادات ومؤكداً الاستعداد التام للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو على المدى الطويل، واعتماداً على أهم عاملين للنجاح، وهما الاستدامة والابتكار.

كانت "سابك" قد زادت حصتها في الربع الأول من عام 2020 في شركة "كلارينت" من 24.99% إلى 31.5% وما تزال هذه الخطوة تخضع للموافقات التنظيمية، وذلك في إطار استراتيجية "سابك" للنمو في مجال المنتجات المتخصصة.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة اليوم الاثنين على "تداول تحقيق الشركة خسائر نحو 95 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 3.41 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2019.

وعزت الشركة سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير/ شباط 2020م والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

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