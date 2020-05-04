10 مايو.. "المصافي" توزع الأرباح النقدية عن 2019

الرياض – مباشر: أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، اليوم الاثنين، عن تاريخ وآلية صرف الأرباح لعام 2019.

وقالت "المصافي"، في بيان لها على "تداول"، إن صرف الأرباح النقدية من المقرر أن يبدأ يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن التوزيعات ستتم عن طريق بنك الرياض، بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وطالبت "المصافي"، مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك؛ لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

وأقرت عمومية الشركة، في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من قيمته الاسمية.

وكانت أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت يوم 21 أبريل/ نيسان، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على تراجع نسبته 9.99%، بمستوى 30.65 ريال.

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