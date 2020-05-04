صندوق "صكوك البلاد" يعلن توزيع أرباح نقدية عن شهر أبريل

الرياض – مباشر: أعلنت شركة البلاد المالية، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية "صكوك البلاد" عن شهر أبريل/ نيسان 2020.

وقال مدير الصندوق، في بيان على "تداول"، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 242.64 ألف ريال، سيتم توزيعها على أساس 3.6 مليون وحدات قائمة، بواقع 0.0674 ريال لكل وحدة، تمثل نسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 0.67%.

وأضافت البلاد المالية، أن نسبة التوزيع تشكل 0.66% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 7 رمضان 1440هـ الموافق 30 أبريل/ نيسان.

وأشارت، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 7 رمضان 1440هـ و30 أبريل/ نيسان (نهاية يوم التداول الموافق 28 أبريل/ نيسان).

ولفت مدير الصندوق إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

وطالبت البلاد المالية، مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم؛ لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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