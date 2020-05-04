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انخفاض أرباح "المتقدمة" إلى 104 ملايين ريال بالربع الأول

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انخفاض أرباح "المتقدمة" إلى 104 ملايين ريال بالربع الأول انخفاض أرباح "المتقدمة" إلى 104 ملايين ريال بالربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 35.5% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة عبر "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنهاية الربع الأول نحو 104.33 مليون ريال، مقابل 161.88 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي فقد سجلت الشركة انخفاضاً في صافي أرباحها بالمقارنة مع صافي أرباحها للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 45.66% والبالغة نحو 192 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الأول من عام 2020 إلى 4 عوامل أهمها انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبيلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%، بالإضافة إلى حصة الخسارة من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة بمبلغ 18.19 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـحصة الأرباح بمبلغ 20.70 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

كما عزت الشركة انخفاض صافي الربح بالرغم من انخفاض البروبان بنسبة 4.3% وانخفاض الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 71.0% وانخفاض تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 19.0% و35.0% على التوالي.

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