سابك تتحول للخسارة بالربع الأول من 2020 بسبب أسعار المنتجات

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك تحولها للخسارة خلال الربع الأول من 2020.

وبحسب البيانات المالية للشركة نشرت اليوم الاثنين عبر "تداول" بلغت خسائر الشركة نحو0.95 مليار ريال مقابل أرباح قدرها 3.41 مليار ريال بالربع نفسه من العام 2019.

وعزت الشركة سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020م والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي فقد عمقت الشركة من خسارتها بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.25% بعدما كانت سجلت خسارة بنحو 0.79 مليار ريال في الربع الأخير من 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة بنحو 17.5% إلى 30.83 مليار ريال مقابل 37.37 مليار ريال بالربع نفسه من عام 2019، كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 92.2% إلى 0.48 مليار ريال مقارنة بنحو 6.15 مليار ريال الأرباح التشغيلية للشركة بالربع الأول من 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.84%، إلى 5.63 مليار ريال، مقابل نحو 21.52 مليار ريال للعام السابق.