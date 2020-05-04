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مفتي عام السعودية: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان"

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مفتي عام السعودية: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان" مفتي عام السعودية: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان"

الرياض - مباشر: أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بحسب وكالة الأنباء - واس، إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخاصة الزكاة.

وتابع: إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم".

ومنصة "جود الإسكان" حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية.

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