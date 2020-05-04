إيجابية 21 حالة وسلبية 500 آخرين بمستشفى بنها الجامعي

أعلنت مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، عودة عمل المستشفى بكامل طاقتها، ذلك بعد إعادة فتح قسمي الأطفال والنساء، بعد أن جرى إغلاقهما في وقت لاحق لتعقيمهما، وحاليًا المستشفى تستقبل جميع الحالات، وتقدم لهم أوجه الدعم والرعاية الصحية الكاملة.

وقال الدكتور طارق العيسوي مدير مستشفى بنها الجامعي، إنه جرى إثبات إيجابية 21 حالة، وسلبية 500 حالة أخرى، جرى أخذها من الأطقم الطبية بالمستشفى، خلال شهر تقريبًا، وموضحًا أن المستشفي تعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى ورعايتهم.

وأكد “العيسوي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى تجري يوميًا مسحات على جميع الأطقم الطبية للاطمئنان عليهم، لأنهم خط الدفاع الأول، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.