أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

اليوم.. 30 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالمنوفية

Print
اليوم.. 30 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالمنوفية اليوم.. 30 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالمنوفية

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، والبالغ عددهم نحو 30 ألف طالب، اليوم الاثنين، امتحان مادة الأحياء على التابلت، ذلك من خلال التواجد في المنازل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تشكيل غرفتي عمليات ذلك لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص التابلت أو الإنترنت.

وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية