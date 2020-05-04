اليوم.. 30 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالمنوفية

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، والبالغ عددهم نحو 30 ألف طالب، اليوم الاثنين، امتحان مادة الأحياء على التابلت، ذلك من خلال التواجد في المنازل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تشكيل غرفتي عمليات ذلك لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص التابلت أو الإنترنت.

وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.