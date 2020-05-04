تعرف علي فوائد الشوفان للبشرة

فوائد الشوفان للبشرة

يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والأمراض الجلدية

يعمل على تفتيح البشرة

يعمل على معالجة مشاكل البشرة مثل حب الشباب. يحمي البشرة من تجاعيد الوجه

يعتبر الشوفان من المنظفات الطبيعية للبشرة، حيث يعمل على امتصاص الشوائب من البشرة

يساعد على تخفيف الحكة والاحمرار والجفاف وتهيج البشرة

فالشوفان من المواد الطبيعية التي تزيد البشرة نعومة ونضارة

يساعد على تقشير البشرة

طريقة تحضير الشوفان بالحليب والعسل:

يتم من خلال تحضير 5 ملاعق كبيرة من الشوفان، وكوب حليب كبير خالي الدسم، ومعلقة عسل، نضع كوب الحليب في وعاء على النار، ثم نضيف إليه الشوفان والعسل ويتم التقليب جيدًا حتي يمتزج الخليط، وبعد ذلك يتم تقديمه.