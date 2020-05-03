تصنيع ‎100 صندوق قمامة جديد في الغربية

رافق طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، احمد عطا نائب، محافظ الغربية، خلال جولته لتفقد صندوق القمامة الجديد، الذي يجرى بالتنسيق مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية.

وأعلن المحافظ، عن تصنيع 100 صندوق لجمع القمامة بتصميم هندسي جديد، وذلك وفقًا لخطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القمامة، مؤكدًا بتركيب كاميرات مراقبة أعلى الصندوق، لرصد جميع المخالفات.

ووجه محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة وتسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة.

وناشد احمد عطا، نائب المحافظ، المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخله، مشيرًا بتطوير الصندوق ليشمل عملية التحميل الميكانيكي على مكابس القمامة.