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إنشاء وتطوير 88 مدرسة بتكلفة 523 مليون جنيه بالدقهلية

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إنشاء وتطوير 88 مدرسة بتكلفة 523 مليون جنيه بالدقهلية إنشاء وتطوير 88 مدرسة بتكلفة 523 مليون جنيه بالدقهلية

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، عن إنشاء وصيانة وتطوير 88 مدرسة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكلفة 523 مليون جنيه، وتضم 1526 فصلًا دراسيًا.

وأشاد “مختار”، بجهود الدولة المبذول لتوفير منظومة تعليمية تنافس نظم التعليم في شتى أنحاء العالم.

وذكر إبراهيم أبو عرب، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جرى إنشاء أيضًا 27 مدرسة تضم 448 فصلًا بتكلفة 207.3 مليون جنيه، وتسليم مواقع 11 مدرسة تضم 163 فصلًا بتكلفة 82 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من صيانة وتطوير 30 مدرسة وتسليمها للعمل بتكلفة 51 مليون و87 ألف جنيه، تضم 547 فصلًا، بالإضافة لتسليم 20 مدرسة تضم 368 فصلًا بتكلفة 182.5 مليون جنيه.

المشرق نيوز

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