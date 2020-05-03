“مستقبل وطن “يوزع 10 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا بالأقصر

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة “حياة كريمة لشعب عظيم”، وجرى توزيع 10 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى وأحياء مدن المحافظة، بإشراف محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة.

وجرى توزيع 50 ألف شنطة مواد غذائية على المستحقين، بمدينة الطود، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة الحزب بالمحافظة، وجاء ذلك وفقًا لتعليمات أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورعاية عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.

كما وُزعت شنط مواد غذائية على المستحقين في قرى الطود غرب وشرق والطود البلد، تضم نجوع الجسور، والطويل وكرم الحاجة، والعقاربة، والساحل، والطراخين، والدار، والوحدة، وشنكل، ومنشية النوبة، وعزبة سيدنا، والعرب، وأبوالحمد، والسكوراب، والأنصار، والسنبلاب، والشوشاب، والولياب، ونجع مكي والحسناب والفتاتيح، والساحة الجيلانية.

وكان ذلك بقيادة مصطفى شعيب، أمين العضوية بأمانة الحزب بالأقصر، ومشاركة كلًا من أيمن الضوي، أمين العمال والفلاحين بأمانة المحافظة، ومحمد عبدالستار، ومحمد أبوالوفا، قياديي أمانة الحزب بمركز الأقصر، وفقًا للمرحلة الثانية التي تستهدف التوزيع على كافة مناطق المحافظة.