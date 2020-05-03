“رئيس جامعة دمياط” يهنئ شعب مصر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

تقدم السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، والنواب والعمداء وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون الإداريون بالجامعة والطلاب والطالبات، بالتهنئة لشعب مصر ذلك بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان 1393 هجريًا والذي يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، التي لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثًا فريدًا من نوعه أثار العالم أجمع، إذ شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية.

وتمكن المصريون في مثل هذا اليوم من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وأضاف “دعدور”، أن هذا اليوم المجيد سيظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان.