توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالبحر الأحمر

أعلن عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق مبادرة “حياة كريمة لشعب عظيم” ذلك لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمدن المحافظة.

وقال أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، إنه جرى توزيع 10000 كرتونة مواد غذائية كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجًا في 3 مدن بالمحافظة.

وأكد عبد الرحيم كمال مساعد أمين التنظيم المركزي، أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك وسيجرى توزيع المواد الغذائية على جميع المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.

وأشار أحمد اسماعيل زنجر عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إلى أن أمانة الحزب عملت بتوزيع نحو 5 آلاف شنطة مواد غذائية ضمن المرحلة الاولي بداية شهر رمضان، في إطار مبادرة “حياة كريمة ” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محمود صديق أمين الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، على أنه جرى عمل خطة لتوزيع السلع في المناطق المختلفة، إذ إنه من المنتظر استكمال قوافل الخير في باقي المناطق بباقي مدن المحافظة خلال الأيام المقبلة ضمن خطة الحزب، لتوزيع المواد الغذائية على المستحقين في مختلف أنحاء المحافظة.