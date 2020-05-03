أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

غدًا.. 13 ألفًا و174 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالفيوم

Print
غدًا.. 13 ألفًا و174 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالفيوم غدًا.. 13 ألفًا و174 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالفيوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الفيوم، امتحان مادة الأحياء، غدًا الاثنين، خلال الفترة الصباحية، ذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بحسب الجدول المحدد للمحافظة.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية أنشأت غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي “مادة الأحياء”، والتي يبلغ عددهم نحو 13174 طالبًا وطالبة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة الصباحية المخصصة لمحافظة الفيوم على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله، ومشددًا على توفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، موكدًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية