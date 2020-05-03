غدًا.. 13 ألفًا و174 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الأحياء بالفيوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الفيوم، امتحان مادة الأحياء، غدًا الاثنين، خلال الفترة الصباحية، ذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بحسب الجدول المحدد للمحافظة.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية أنشأت غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي “مادة الأحياء”، والتي يبلغ عددهم نحو 13174 طالبًا وطالبة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة الصباحية المخصصة لمحافظة الفيوم على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله، ومشددًا على توفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، موكدًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.