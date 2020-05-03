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مصرع شخصين وإصابة 2آخرين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي وتاكسي بكفر الشيخ

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مصرع شخصين وإصابة 2آخرين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي وتاكسي بكفر الشيخ مصرع شخصين وإصابة 2آخرين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي وتاكسي بكفر الشيخ

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفرالشيخ بلاغًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارتين بترعة ميت يزيد؛ وجرى إخطار إدارة الدفاع المدني، وانتقلت قوة من الضفادع البشرية، برئاسة اللواء رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية، إذ جرى انتشال جثة شاب يدعى رمضان المالح، مدرس بالأزهر، والذي قفز للمياه لينقذ ركاب السيارتين اللتين انقلبتا في الترعة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إنقاذ شخصين، وانتشال جثة المدرس، وتمكنت الضفادع البشرية بعد جهودها من إيجاد جثة سائق سيارة لانسر ملاكي في مياه الترعة، بينما جرى إنقاذ سائق سيارة تاكسي ومرافقه ونقلهما للعلاج بمستشفى كفرالشيخ العام.

 

 

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات.

المشرق نيوز

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