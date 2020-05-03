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ضبط مصنع ملابس في عين شمس يصنع كمامات طبية بدون ترخيص

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ضبط مصنع ملابس في عين شمس يصنع كمامات طبية بدون ترخيص ضبط مصنع ملابس في عين شمس يصنع كمامات طبية بدون ترخيص

استطاعت نيابة عين شمس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحقيق مع صاحب مصنع كمامات طبية مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من مباحث شرطة ، بضبط مصنع ملابس في عين شمس لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية “بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة” مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعُثر الأجهزة الأمنية على 3100كمامة طبية، 10 ماكينات خياطة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات.

المشرق نيوز

شبكة عيون الإخبارية