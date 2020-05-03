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ضبط سلع غذائية وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

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ضبط سلع غذائية وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية ضبط سلع غذائية وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بإشراف اللواء ضياء الدين أبو العزم، بالتنسيق مع إدارة حملة تفتيشية لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بالإضافة إلى السلع الغذائية ومحلات الجزارة.

وتهدف الحملة إلى التأكد من توافر السلع دون التلاعب في الأسعار، ومدى صلاحية السلع المعروضة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم ١٤٣١٨ لسنة ٢٠٢٠ مركز شرطة فاقوس، ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع ١٠ كيلو جرام تمر هندي مجهول المصدر، لعدم وجود بيانات على العبوة تدل على المنشأ وتاريخ الصلاحية.

 

وتحرر المحضر رقم ٢٣٠٢ لسنة ٢٠٢٠، ضد صاحب ثلاجة لحوم وأسماك مجمدة، لحيازته وعرضه ١٠ كيلو جرام فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي.

 

والمحضر رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠، ضد صاحب ثلاجة لحوم وأسماك مجمدة، لحيازته وعرضه للبيع ١٠ كيلو جرام رنجة مدخنة مجهولة المصدر، لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدرها.

 

بالإضافة إلى تحرير6 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير متطابق للمواصفات والتوقف عن الإنتاج دون إذن من الجهات المختصة.

جرى التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المشرق نيوز

شبكة عيون الإخبارية