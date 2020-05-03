القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين

استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين في واقعتين مختلفتين بسوهاج والإسماعيلية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والاتجار في النقد الأجنبي بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج لممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال جمع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية لمدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة «مما يعد عملًا من أعمال البنوك»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية بممارسة إحدى السيدات ربة منزل وعاطل «نجلها» نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الماشية والحصول من الشاكيين على مبالغ 150 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصــــولهما علــى ربح شهري متفق عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات.