القبض على 5عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة

شن قطاع الأمن العام حملات لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، وأسفر عن ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة و4 قضايا مخدرات وعصابة تخصصت في الاتجار بالبانجو ونفذت 39 إزالة، وتولت النيابة التحقيق.

وقائد الحملة هو اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وشارك فيها مباحث الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ونتج عنها ضبط عناصر إجرامية، وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و17 طلقة مختلفة الأعيرة كما ضبطت 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 20 طن بانجو.

ونفذت 862 حكمًا قضائيًا متنوعًا عبارة عن 487 حبسًا جزئيًا ومستأنفًا و258 غرامات و117 مخالفة بإجمالي 10 متهمين كما ضبطت 16 قضية إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، و9 قضايا تعد على أملاك الري والصرف، و14 قضية تبوير أراضي زراعية، وضبط 150 متر غزل تحاويط مخالف، و2 قضية غزل جوابي مخالف، كما جرت إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة توالي التحقيقات وتكملة الحملات التطهيرية.