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إزالة 132 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقليوبية

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إزالة 132 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقليوبية إزالة 132 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن إزالة 132 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 24467م2، و366 حالة على الأراضي الزراعية، و115 حالة مخالفة بناء، وذلك خلال الفترة من 7 أبريل الماضي حتى الآن.

وجاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية، اليوم، بمدينتي قليوب وطوخ، إذ أزيلت 26 حالة تعد بمساحة 2500 مترًا مربعًا بقرية بلقس، بمدينة قليوبك.

واستكمل المحافظ جولته بإزالة برج سكني بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ، مكون من 13 طابقًا وحاصلًا على ترخيص أرضي و4 أدوار فقط، إذ عمل صاحب العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص مخالفًا للشروط الهندسية ولوائح التنظيم.

المشرق نيوز

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