القبض على زوج قتل زوجته وطعن صديقه

أمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهم بقتل زوجته وإصابة صديقه بـ«سكين» 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، كما طلب تحريات المباحث في الواقعة.

واستطاعت النيابة الاستماع إلى أقوال المتهم «عبدالمهدى.ع»، والذي أقر بارتكاب الواقعة، بسبب شكه في سلوك زوجته «نانسي. ح»، وأنها على علاقة بصديقه «محمد. أ»، مما دفعه إلى قتلها، ومحاولة قتل صديقه لكنه تمكن من الهرب.

وقال المتهم: «انا بشك ان مراتي على علاقة بمحمد صاحبي، ويوم الحادثة كان عندنا في البيت بيحل مشكلة بينا، إلا اني فوجئت انه واقف في صفها ضدي، وبيدافع عنها، وده خلاني أشك ان فيه حاجة بينهم، وكان في جيبى سكينة، وطلبت من محمد ونانسي يدخلوا معايا الأوضة علشان الأولاد مايشوفوش الخناقة، وبعد دخولنا الأوضة، طلعت السكينة وضربت محمد في بطنه، طلع يجري على السلالم ويصرخ، ومراتي حاولت تهرب لكن أنا لحقتها بضربتين في صدرها ماتت على طول».

كما استمعت النيابة إلى أقوال ابنة المجني عليها، والتي قالت: “بابا كان كل يوم بيتخانق مع ماما، وآخر يوم بابا كان ماسك سكينة وضرب ماما قدامنا، وكمان ضرب عمو محمد”.

وجرى تحرير محضر بالواقعة في ساعته وتاريخه وكلفت النيابة العامة توالي التحقيقات.