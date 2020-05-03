أخبار عاجلة

بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. المشرق نيوز

القبض على زوج قتل زوجته وطعن صديقه

Print
القبض على زوج قتل زوجته وطعن صديقه القبض على زوج قتل زوجته وطعن صديقه

أمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهم بقتل زوجته وإصابة صديقه بـ«سكين» 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، كما طلب تحريات المباحث في الواقعة.

 

واستطاعت النيابة الاستماع  إلى أقوال المتهم «عبدالمهدى.ع»، والذي أقر بارتكاب الواقعة، بسبب شكه في سلوك زوجته «نانسي. ح»، وأنها على علاقة بصديقه «محمد. أ»، مما دفعه إلى قتلها، ومحاولة قتل صديقه لكنه تمكن من الهرب.

 

وقال المتهم: «انا بشك ان مراتي على علاقة بمحمد صاحبي، ويوم الحادثة كان عندنا في البيت بيحل مشكلة بينا، إلا اني فوجئت انه واقف في صفها ضدي، وبيدافع عنها، وده خلاني أشك ان فيه حاجة بينهم، وكان في جيبى سكينة، وطلبت من محمد ونانسي يدخلوا معايا الأوضة علشان الأولاد مايشوفوش الخناقة، وبعد دخولنا الأوضة، طلعت السكينة وضربت محمد في بطنه، طلع يجري على السلالم ويصرخ، ومراتي حاولت تهرب لكن أنا لحقتها بضربتين في صدرها ماتت على طول».

 

كما استمعت النيابة إلى أقوال ابنة المجني عليها، والتي قالت: “بابا كان كل يوم بيتخانق مع ماما، وآخر يوم بابا كان ماسك سكينة وضرب ماما قدامنا، وكمان ضرب عمو محمد”.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة في ساعته وتاريخه وكلفت النيابة العامة توالي التحقيقات.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية