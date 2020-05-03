ماسكات طبيعية لإزالة البقع الدكنة من الوجه

تعتبر البقع السوداء من أكثر المشاكل التى تعانى منها السيدات، وهذه البقع تظهر بشكل أوضح مع مرور الوقت فى حالة عدم علاجها ومحاولة إخفائها بمستحضرات التجميل، الأمر الذي يؤثر على نفسية السيدات لأننا كسيدات دائماً نحب أن يكون مظهر بشرتي مشرقاً ونضاراً وخاليه من التصبغات والبقع السوداء ولكن عليكِ عزيزتى تجنبي التعرض لأشعة الشمس الضارة لأنها تعتبر من العوامل الرئيسية ظهور هذه البقع ،والمحافظه والعناية بالبشرة وترطيبها

أفضل ماسكات لازالة البقع الدكنة

ماسك الحليب والموز

يساعد اللوز فى ترطيب البشرة وازالة التصبغات بسبب تواجد الأحماض الدهنية والمواد المغذية التى تساعد فى ذلك فقط قومى بنقع حبة من اللوز فى ملعقتين من الحليب السائل واتركيهاِ لمدة يوم وقومى بطحن اللوز بعد ذلك وضعيهِ على الأماكن الداكنة في وجهك

ماسك البطاطس

تساعد البطاطس بشكل كبير جداً على محاربة الهالات السوداء والبقع الداكنة فى البشرة ماعليكِ فقط سواء تقطيع البطاطس إلى شرائح رقيقة وتمرير هذه الشرائح على وجهك لكي يستفيد الوجه من المياه التي تكون داخل البطاطس لأنها هى التى تساعد على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والاماكن الداكنة .

ماسك القهوة

تحتويِ القهوة على عناصر مفيدة للبشرة تساعد على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة بعد انتهائك من شرب كوب القهوة الخاص بكِ قومى بفرك رواسب القهوة المتبقية على وجهك بحركات دائرية ثم قوميِ بغسلها جيداً بماء بارد.

ماسك الحليب السائل والعسل

العسل يساعد على ترطيب البشرة والحليب يساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيدها والقضاء على البقع الداكنة قومي ِفقط وضع ملعقة من الحليب على ملعقة من العسل فى بولة صغيرة وامزجيِ الخليط جيداً ثم قومى بفرد الخليط على البقع السوداء واتركيه لمدة من 5 الى 10 دقائق ثم اشطفىِ وجهك جيداً بالماء البارد