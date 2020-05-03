وزير التربية والتعليم يحذر أولياء الأمور بشأن الأبحاث

حذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من التفاعل مع تطبيقات يدعى أصحابها أنهم سوف يقوموا بتصحيح مشروعات الأبحاث التي يعدها الطالب .

وقال ردًا على استفسارات أولياء الأمور على جروب” التعليم مشروع مصر القومي ” بشأن وجود تطبيق خاص بتصحيح الأبحاث ” كل هذا دعاية لشركات تجارية تتلاعب بكم”.

وأجاب على استفسار آخر بشأن موعد تقديم المشروعات البحثية، قال الدكتور طارق شوقي سوف نعلن اليوم عن المواعيد والطريقة التي سوف يجرى التقديم الأبحاث من خلالها ولا داعي للقلق إذ أن الموعد النهائي لا يزال يوم ١٦ مايو الجاري.