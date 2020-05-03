نقل مدرب المنتخب الهولندي إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية

تعرض رونالد كومان، المدافع التاريخي لمنتخب هولندا، والمدير الفني الحالي لمنتخب الطواحين، لأزمة قلبية وجرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بالعاصمة أمستردام.

ووفقا لما ذكره موقع “جول العالمي” فإن وكيل روب يانسن المدرب الهولندي المخضرم أكد على أن كومان نقل إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية في القلب، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة بعد تلقي العلاج الطبي.

ويدرب لاعب برشلونة السابق حاليًا منتخب بلاده بعد مسيرته الطويلة، والتي تضمنت تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثامبتون وإيفرتون.

وقالت صحيفة “دي تيلجراف” الهولندية، أن المساعدة السريعة التي تلاقها كومان من الأطباء ساهمت بشكل كبير في تحسن حالته بشكل طفيف، وذلك بعد خضوعه لقسطرة قلبية فور دخوله المستشفى.

وكان من المقرر قيادة كومان لمنتخب هولندا في نهائيات يورو 2020 هذا الصيف، قبل تأجيلها للعام القادم بسبب فيروس كورونا، وقد ارتبط اسمه بتدريب فريقه السابق برشلونة.