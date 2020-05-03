فرنسا تضئ برج إيفل لدعم الأطباء والممرضين لمحاربتهم فيروس كورونا

يواصل الأطباء والممرضون في أماكنهم بالصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، منذ أشهر، ويستمرون بحربهم للقضاء على الفيروس القاتل، ومحاولة دحره وإنقاذ الكثير من الأرواح، وفي ظل تلك الشجاعة التي بداخل العاملين في المجال الطبي، انضم برج إيفل للكثير من المعالم السياحية في جميع أنحاء العالم لتكريمهم.

وأضئ برج إيفل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فرنسا، في رسالة للعاملين بالمجال الطبي بجميع انحاء العالم، بتكاتف واتحاد الجميع معهم في حربهم ضد الفيروس القاتل، وتكريمهم

ولم يكن برج إيفل هو الوحيد المنضم لتلك المبادرة، فكان أول المنضمين برج “إمباير ستايت” في مدينة نيويورك الأمريكية، الذي حرص على دعم الأطباء بالأنوار والاضاءة تزامنًا مع خروج المواطنين في شرفاتهم لتحية الأطباء والعالمين بالقطاع الطبي، وانضم أيضًا للمبادرة “برج خليفة” في الإمارات، وبرج “سي أن” في مدينة تورنتو، وبرج “ماكاو” في الصين.

وسجلت فرنسا أمس السبت انخفاضًا هائلًا للمعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع رصد 166 حالة جديدة وإجمالي حالات الوفاة يصل إلى 15478، وذلك وفق “روسيا اليوم”.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، فتجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.