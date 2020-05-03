المدينة المنورة تُحدد إجراءات للحد من انتشار "كورونا" في سكن العمالة

الرياض – مباشر: أعلنت أمانة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، عن أبرز الاحترازات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مساكن العمال.

وأوضحت الأمانة في بيان اليوم الأحد، أن الإجراءات اشتملت الحصول على موافقة البلدية المختصة على موقع السكن، وألا يتسبب في إيذاء المساكن المجاورة.

وتضمنت الإجراءات أن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيد عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وكذلك ارتفاع أرضية الموقع وعدم عرضتها للغمر بالمياه، وضع لوحات لمعلومات الشركة التي يتبع لها العاملون، توافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الادمي.

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