رابط : خلية الأزمة ترصد أخطاء في ادخال بيانات الطلبة الاردنيين العائدين وتوضح

جى بي سي نيوز :- أوضحت الحكومة أن عملية إرسال الأرقام المتسلسلة لغايات استخدامها في حجوزات الطيران، ودفع تكاليف الإقامة للعائدين، ضمن المجموعة الأولى مستمرة.

وأشارت الحكومة خلال بيان، السبت، أن خلية الأزمة رصدت حالات لم تصلها الأرقام المتسلسلة الخاصة بها بسبب خطأ في إدخال أرقام الهواتف الخلوية أو البريد الإلكتروني، وتتم معالجة هذه الحالات بالتواصل مع أسرهم لتصحيح بياناتهم واستكمال حجوزات السفر والإقامة.

ولتمكينهم من تدارك الإدخال الخاطئ لأرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني، وبالتالي الحصول على الرقم المتسلسل، تدعو الخلية ذوي الطلبة الدخول إلى منصة www.safelyhome.gov.jo وإدخال الرقم الوطني للطالب المسجل للعودة، وفي حال كان من بين المجموعة الأولى من العائدين سيظهر رقمه التسلسلي، وعلى الطالب استخدام هذا الرقم للحجز إما من خلال موقع الملكية الأردنية safelyhome.rj.com أو الاتصال على رقم ٠٦٥٢٢٠٣٠ والحجز مباشرة ثم الدفع لدى البنك العربي أو مكتب الملكية (الدوار السابع).

وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الأرقام التي خصصتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاستقبال استفسارات الأردنيين في الخارج:

+962795497777

+962798070048

+962798070013

+962798070019

+962798070063

+962798070056