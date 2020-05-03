الجامعة العربية تدعو لإنشاء صندوق تكافل اجتماعي لمواجهة تداعيات "كورونا"

مباشر: دعت جامعة الدول العربية لإنشاء "صندوق عربي للتكافل الاجتماعي" كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي.

يشارك في تمويل الصندوق الدول المقتدرة والقطاع الخاص، ويوجه بالأساس لتشييد مشاريع تنموية في الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لدعم قدرات الأفراد وإعمال مبدأ الحق في التنمية على المستوى الإقليمي، حسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد.

وقالت الجامعة إن هناك تخوفات من تداعيات ما بعد جائحة كورونا على المنطقة العربية، مثل ازدياد البطالة، وتفاقم ديون معظم الدول العربية، واشتداد الفقر.

وأعدت الجامعة العربية ملفا خاصا حول المنظومة العربية لحقوق الإنسان في ظل تهديدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لحقوق الانسان، قالت فيه إن جائحة كورونا حلت وجامعة الدول العربية تخلد مرور 12 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، والذي انضمت إليه حتى تاريخه 16 دولة عضو في الجامعة.

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